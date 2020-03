Morning Briefing - International Teil

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 8819 Punkte und damit knapp ein Prozent über dem Schlussstand vom Montag. Am ersten Handelstag der Woche hatte der Dax wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutlich verloren. Sollte der Dax mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er die Gewinne hält. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten. Am Montag hatte nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten am Ende ein Minus von 5,31 Prozent auf 8742,25 Punkte auf der Kurstafel gestanden. Damit summiert sich das Minus in dem seit etwas mehr als drei Wochen anhaltenden Corona-Crash auf fast 36 Prozent.

USA: - DRASTISCHE VERLUSTE - Die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Krise hat den US-Aktienmärkten am Montag die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 eingebrockt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von fast 3000 Punkten oder 12,93 Prozent bei 20 188,52 Zählern. Damit endete der US-Leitindex auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Am Freitag war der Dow noch um gut neun Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen Verlust von mehr als zehn Prozent verbucht. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 11,98 Prozent auf 2386,13 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 12,19 Prozent auf 7020,38 Zähler nach unten.

ASIEN: - BERUHIGUNG - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Lage am Dienstag nach den abermals hohen Verlusten zum Wochenauftakt beruhigt. In Japan konnte der Leitindex Nikkei-225 immerhin ein leichtes Plus ins Ziel retten. Verluste gab es dagegen kurz vor dem dortigen Handelsende in China und Hongkong - diese hielten sich aber in Grenzen. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein - der chinesische Aktienmarkt hatte sich aber in den vergangenen Wochen ohnehin etwas von den anderen Börsen abgekoppelt. Der CSI 300 verlor zwar ebenfalls massiv an Wert, aber deutlich weniger als zum Beispiel die Märkte in Deutschland oder den Vereinigten Staaten.

DAX 8.742,25 -5,31% XDAX 8.548,52 -11,31% EuroSTOXX 50 2.450,37 -5,25% Stoxx50 2.406,84 -3,55% DJIA 20.188,52 -12,93% S&P 500 2.386,13 -11,98% NASDAQ 100 7.020,38 -12,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,90 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1172 -0,09% USD/Yen 106,45 0,55% Euro/Yen 118,93 0,42%

ROHÖL:

Brent 30,66 +0,61 USD WTI 29,82 +1,12 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Parteien in Südkorea einigen sich auf Extra-Haushalt über 11,7 Billionen Won, Yonhap - Christoph Schmidt, der Präsident des Essener Forschungsinstitutes RWI, warnt: Kein Vollbremsung der Wirtschaft provozieren, Rheinische Post - Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hält wegen der Corona-Krise Pleite Italiens für möglich, Neue Osnabrücker Zeitung - Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, fordert in der Corona-Krise klares Signal der EU, Neue Osnabrücker Zeitung - Städtebundchef Gerd Landsberg fordert Corona-Rettungsfonds für Kommunen, Rheinische Post - Präsident der Deutsche Krankenhausgesellschaft (DGK), Gerald Gass, will finanziellen Schutzschirm für Kliniken, Neue Osnabrücker Zeitung - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD): Verbreitung von 'Fake News' zum Coronavirus bestrafen, Spiegel - Polizeigewerkschaften fordern bessere Ausstattung, Passauer Neue Presse - Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, fordert Unterstützung für 2,2 Millionen Solo-Selbstständige, Neue Osnabrücker Zeitung - Betreiber von ?Harry Potter? und ?Starlight Express? fordert Staatshilfe für Kultursektor. Interview mit dem Chef des Theaterbetreibers Mehr BB Entertainment, Maik Klokow, HB - Fortuna-Düsseldorf-Chef Thomas Röttgermann kritisiert Watzke: "Unsolidarische Aussagen", Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Deutsche Krankenhäuser rechnen bis Ende der Woche mit Verdreifachung der Corona-Patienten in den Kliniken, Funke

bis 21.00 Uhr: - Corona-Krise wirbelt Contis Zeitplan für den Konzernumbau durcheinander: Aufsichtsrat streicht Abstimmung über Vitesco-Abspaltung von Tagesordnung, HB - US-Fluggesellschaften wollen wegen Corona-Krise bis zu 50 Milliarden Dollar Staatshilfe, WSJ - Opel will Kurzarbeit in deutschen Werken beantragen, HB - Britische Regierung erwägt in Corona-Krise Verstaatlichung der Eisenbahn, Telegraph - Werbebranche leidet heftig unter Corona-Krise, FAZ - Angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) weitere Hilfen für die Wirtschaft angekündigt, Interview, HB - Bitkom sieht Internet für erhöhten Datenverkehr durch Coronakrise gewappnet, HB - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seine Willen bekräftigt, Einreisen aus Corona-Risikogebieten zu verhindern, Bild - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt Fussball-Millionäre in die Pflicht zur Rettung der Vereine in Corona-Krise, Bild - Insa-Meinungstrend: Union und Grüne gewinnen, Bild - Nach der weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens in Deutschland hat der Städte- und Gemeindebund die Versorgung von Menschen in Quarantäne zugesagt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Funke - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin sieht die Stabilität des Finanzsystems angesichts der Coronakrise nicht gefährdet, Gespräch mit Präsident Felix Hufeld, HB - Die deutschen Start-up-Investoren schauen mit Sorge auf das Coronavirus, sehen sich aber besser gerüstet als bei früheren Krisen, Gespräch mit Start-up-Verbandschef Christian Miele, HB - DIHK warnt vor weltweitem Konjunktureinbruch infolge Coronavirus, Funke - Treibhausgas-Emissionen: ADAC lehnt Verschärfung der Massnahmen ab, Funke - "Wir brauchen sofort Direktzahlungen", Gespräch mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, FAZ - Österreichischer Apeiron fehlen 10 Millionen Euro für klinische Studie an erprobtem Covid-19-Wirkstoff, Gespräch mit Mitgründer Josef Penninger, FAZ - FDP-Chef Christian Lindner zum Umgang mit Corona-Krise: Mehr Durchgriffsrechte des Bundes prüfen, Focus - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) schlägt wegen der Corona-Krise den Einsatz von Beschäftigten aus der Hotel- und Gastwirtschaft als Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft vor, Gespräch, VRM

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert) + 9.00 Bilanz-Pk 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung 10:30 DEU: Wacker Chemie, Bilanz-Pressekonferenz 21:15 USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Ferguson plc, Halbjahreszahlen, Saint Helier NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) USA: American Express Investor Day DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Arbeitslosenquote 01/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartung 03/20 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/20 11:00 EUR: Bauproduktion 01/20 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:15 USA: Industrieproduktion 02/20 15:00 USA: Lagerbestände 01/20 15:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 03/20 EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone SONSTIGE TERMINE USA: Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Ohio, Arizona, Florida und Illinois

