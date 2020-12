Nach Rekordhoch von Apple nehmen Anleger Gewinne mit

Nach einem weiteren Rekordhoch der Apple -Aktien haben Anleger am Dienstag Gewinne eingestrichen. War der Kurs in den ersten Handelsminuten noch um 1,5 Prozent auf das historische Hoch von 138,79 US-Dollar geklettert, so drehte er im weiteren Handelsverlauf ins Minus. Das betrug zuletzt ein Prozent.