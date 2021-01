Nyse gibt Trumps Druck nach und sperrt chinesische Telekom-Konzerne

Der Börsenbetreiber New York Stock Exchange (Nyse) will unter dem Druck der Trump-Regierung nun doch drei grosse chinesische Telekom-Konzerne vom Handel ausschliessen. Die Entscheidung erfolge im Zuge "neuer spezifischer Richtlinien" des Finanzministeriums, teilte die Nyse am Mittwoch in New York mit.