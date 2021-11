Ölallianz Opec+ beharrt auf vorsichtiger Förderstrategie

Die Ölförderallianz Opec+ hält entgegen den Wünschen von Verbrauchernationen an ihren vorsichtigen Produktionszielen fest. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppe entschied in einer Onlinesitzung am Donnerstag, ihre schrittweise Erhöhung der täglichen Ölförderung von zusätzlichen 400 000 Barrel (159 Liter) wie geplant auch im Dezember fortzusetzen.