Ölpreis entfernt sich von Siebenjahreshoch

Der jüngste Höhenflug der Ölpreise hat am Donnerstag eine Pause eingelegt. Am Mittag notierten die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI knapp unter, aber nicht weit entfernt von ihren unlängst markierten siebenjährigen Höchstständen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 88,08 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 86,72 Dollar.