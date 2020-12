Ölpreise auf hohem Niveau richtungslos

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch schwer getan bei der Richtungssuche. Sie schwankten zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Sie liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Stände seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 50,69 US-Dollar. Das waren 7 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 16 Cent auf 47,45 Dollar.