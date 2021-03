Ölpreise bewegen sich kaum

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Ölmarkt. Im Vergleich zur vergangenen Woche verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Am vergangenen Donnerstag waren die Erdölpreise ohne besonderen Auslöser stark gefallen. Einige Analysten sprachen von einer Reaktion auf einen zuvor heissgelaufenen Markt. Die nachfolgende Preiserholung am Freitag bezeichnet Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank in einer Einschätzung als "brüchig".

Weinberg sprach auch von einer insgesamt höheren Risikoscheu der Anleger. An den Märkten rückten die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie stärker in den Fokus. Mit Deutschland steuert eine der führenden Volkswirtschaften auf eine Ausweitung der Corona-Beschränkungen zu. Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung und eine stärkere Nachfrage nach Rohöl erhalten damit einen Dämpfer./bgf/he

