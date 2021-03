Ölpreise brechen ein - Nachfragesorgen belasten

Am Ölmarkt blicken die Anleger besorgt auf die jüngste Entwicklung der Corona-Krise. Neue Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie schürten die Angst vor einem Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. So wurden Massnahmen zur Corona-Bekämpfung in Europa wieder eingeführt oder ausgeweitet. Unter anderem hat Deutschland in der vergangenen Nacht einen harten Lockdown über die Osterfeiertage beschlossen.

Mit einer insgesamt trüben Stimmung an den Finanzmärkten sind auch die Ölpreise im Handelsverlauf immer stärker unter Verkaufsdruck geraten. Ausserdem legte der Kurs des US-Dollar im Handelsverlauf zu. Da Rohöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, verteuert ein Kursanstieg den Rohstoff und bremst so die Nachfrage./jkr/bgf/stk

(AWP)