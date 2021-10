Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach Aussagen aus dem US-Energieministerium zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,71 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 78,03 Dollar. Zunächst hatten die Ölpreise noch an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft.