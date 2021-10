Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Nach Kursverlusten im frühen Handel drehte sich die Stimmung am Ölmarkt, und die Notierungen schafften im Vormittagshandel den Sprung in die Gewinnzone. Die jüngste Gegenbewegung war damit nur von kurzer Dauer. Im Mittagshandel bewegten sich die Ölpreise wieder in Richtung mehrjähriger Höchststände, die im Verlauf der Woche erreicht worden waren.