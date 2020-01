Ölpreise drehen in die Verlustzone

Die Ölpreise haben am Freitag im Tagesverlauf in die Verlustzone gedreht. Die Ölpreise notierten aber immer noch etwas über ihren am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefständen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 58,07 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 73 Cent auf 51,41 Dollar.