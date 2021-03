Ölpreise drehen in die Verlustzone

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Im Vormittagshandel gaben sie ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab und drehten bis zum Mittag in die Verlustzone. Zuletzt wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,11 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit elf Cent niedriger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um acht Cent auf 65,53 Dollar.