Ölpreise drehen ins Plus

Einen ersichtlichen Grund für die Kursgewinne am Nachmittag gab es nicht. Am Vormittag hätten noch Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA) die Ölpreise belastet, hiess es von Marktbeobachtern. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung räumten IEA-Experten ein, dass nach wie vor kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Handel mit Rohöl zu erkennen sei. Zuvor hatte sich die IEA noch zuversichtlicher zum Abbau des Überangebots geäussert.

Am Vortag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Am Dienstagabend hatte das private API-Institut und am Mittwochnachmittag die US-Regierung jeweils einen kräftigen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl gemeldet./jsl/stw

(AWP)