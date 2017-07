Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Im Vormittagshandel drehten die Notierungen in die Gewinnzone und knüpften an die Erholung der vergangenen Handelstage an. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,66 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 22 Cent auf 46,30 Dollar.