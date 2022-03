Ölpreise erholen sich etwas vom starken Einbruch am Vortag

Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem Einbruch am Vortag wieder gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch an die Talfahrt vom Wochenauftakt angeknüpft hatten, drehten sie am späten Vormittag in die Gewinnzone. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion.