Ölpreise etwas gestiegen

Seit Beginn der Woche haben sich die Ölpreise stabilisiert. Sie haben damit ihre Talfahrt der vergangenen Woche beendet. Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Sorgen vor den Folgen für die chinesische Wirtschaft hatten die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Marktbeobachter sprachen von einer vorübergehenden Entspannung.

Trotz der aktuellen Stabilisierung bleibt die Ausbreitung der Pandemie nach Einschätzung von Marktbeobachtern ein bestimmendes Thema. Zuletzt hatten mehrere internationale Konzerne ihre geschäftlichen Aktivitäten in China eingeschränkt. Am Ölmarkt werden nach wie vor Vergleiche zwischen der aktuellen Lage und der Sars-Pandemie im Jahr 2003 gezogen. Damals war die Nachfrage nach Kraftstoffen in China massiv gebremst worden.

Nur vorübergehend belastet wurden die Ölpreise durch gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Die Vorräte legten laut Energieministerium um 3,5 Millionen auf 431,7 Millionen Barrel zu. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 1,3 Millionen Barrel gerechnet./jsl/he

(AWP)