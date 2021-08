Ölpreise fallen vor Treffen der Opec+

Am Markt wurde auf ein Treffen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ verwiesen, das für Mittwoch geplant ist. Gemeinsam mit verbündeten Förderstaaten will das Ölkartell Opec über die künftige Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl beraten. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Staaten die Auswirkungen der Delta-Variante des Coronavirus auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft als begrenzt einschätzen werden. Sie dürften daher an der geplanten Erhöhung der Fördermenge festhalten.

Damit treten Aussagen des Ölministers von Kuwait etwas in den Hintergrund. Der Vertreter des Opec-Landes hatte am Wochenende Zweifel an der zuletzt beschlossenen Produktionserhöhung geweckt.

Zuvor hatte die jüngste Entwicklung der Corona-Krise für turbulente Wochen am Ölmarkt gesorgt. Im August war es mehrfach zu starken Preisschwankungen gekommen. Unterm Strich ging es mit dem Preis für Rohöl aus den USA seit Beginn des Monats mehr als sechs Prozent nach unten. Zuletzt konnten sich die Preise stabilisieren, unter anderem nachdem es dem wichtigen Ölimporteur China gelungen war, jüngste Corona-Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen./jkr/bgf/stk

