Ölpreise geben deutlich nach

Der Ölmarkt ist am Mittwoch von neuerlichen Konjunkturängsten erfasst worden. In der Folge gaben die Rohölpreise deutlich nach. Gegen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,45 US-Dollar. Das waren 1,44 Dollar weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,23 Dollar auf 52,38 Dollar.