Die Ölpreise sind nach dem verlängerten Osterwochenende deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag zuletzt 62,86 US-Dollar. Das waren 2,00 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 2,13 Dollar auf 59,32 Dollar. Da die wichtigsten europäischen Börsen erst am Dienstag wieder öffnen, wird mit einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gerechnet.