Ölpreise geben Gewinne teilweise ab

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Sie notierten jedoch zuletzt unter ihren Tageshöchstständen, mit denen sie ihre am Mittwoch erreichten Mehrjahreshochs nur knapp verfehlt hatten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,66 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 74 Cent auf 79,04 Dollar.