Ölpreise geben kräftig nach

Die Ölpreise haben am Freitag im Mittagshandel kräftig nachgegeben. Damit setzte sich die Entwicklung vom Vorabend fort. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,09 US-Dollar. Das waren 1,81 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,78 Dollar auf 36,94 Dollar. Damit sieht es für die Rohölpreise auf Wochensicht nach dem zweiten Verlust in Folge aus.