Ölpreise geben kräftig nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag trotz anhaltender Blockade des Suezkanals kräftig gefallen. Händler nannten die nervöse Stimmung an den Finanzmärkten und den festen Dollar als Belastungsgrund. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete zuletzt 62,02 US-Dollar. Das waren 2,39 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,37 Dollar auf 58,45 Dollar.