Ölpreise geben leicht nach - stärkerer Dollar belastet

Die Ölpreise haben am Freitag von erhöhtem Niveau aus leicht nachgegeben. Für Belastung sorgte der etwas festerer US-Dollar. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 51,31 Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 48,27 Dollar.