Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. "Für Gegenwind sorgen enttäuschende Aussenhandelszahlen aus China", hiess es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Commerzbank. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 59,99 Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 51,31 Dollar.