Ölpreise geben nach - Nachfragesorgen belasten

Die Ölpreise sind am Dienstag mit steigenden Nachfragesorgen unter Druck geraten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent 67,97 Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 93 Cent auf 64,46 Dollar.