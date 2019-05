Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag ihre frühen Verluste deutlich ausgebaut und damit an die Talfahrt vom Vortag angeknüpft. Kurz vor dem Wochenende ging es mit den Notierungen für Rohöl aus den USA und der Nordsee noch einmal kräftig nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,84 US-Dollar. Das waren 2,03 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,15 Dollar auf 55,44 Dollar.