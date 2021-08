Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben damit an jüngste Verluste angeknüpft. Es ist bereits der dritte Handelstag in Folge mit fallenden Preisen am Ölmarkt, wobei die Notierungen in den vergangenen beiden Tagen deutlich stärker unter Verkaufsdruck standen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 72,17 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas stärker um 43 Cent auf 70,13 Dollar.