Ölpreise geraten unter Druck - Opec-Treffen im Blick

Die Ölpreise sind am Donnerstag unter Druck geraten. Im Blick der Märkte steht das Treffen des Ölverbunds Opec+. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung der Förderung gerechnet. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,49 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 60,74 Dollar.