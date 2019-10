Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise sind in der ablaufenden Woche deutlich gestiegen. Der US-Ölpreis und der Preis für Brent-Öl haben seit Montag um jeweils rund vier Prozent zulegt. Stärkster Preistreiber war ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA, der am Mittwoch von der US-Regierung gemeldet worden war.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank sind darüber hinaus die Nachfragesorgen etwas in den Hintergrund getreten. Er verwies auf zuletzt optimistische Äusserungen aus China und den USA zum Fortgang der Handelsgespräche. In den vergangenen Monaten hatte eine Eskalation im Handelskonflikt der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise immer wieder belastet./jsl/he

(AWP)