Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig bewegt. Wie bereits am Morgen traten die Notierungen auch gegen Mittag in einem impulsarmen Handel auf der Stelle. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,74 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 65,41 Dollar.