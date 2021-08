Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. Nur im Mittagshandel rutschten die Notierungen zeitweise etwas stärker in die Verlustzone, konnten sich bis zum Nachmittag aber wieder erholen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 72,66 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 68,59 Dollar.