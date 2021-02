Ölpreise: Kursverluste - Starker Dollar belastet

Die Ölpreise sind am Freitag belastet durch einen höheren Dollar-Kurs gefallen. Am Donnerstag waren die Preise noch auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,18 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,07 Dollar auf 62,45 Dollar.