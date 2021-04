Ölpreise legen deutlich zu

Die Ölpreise konnten damit starke Verluste vom Vortag ein Stück weit wettmachen. Am Markt war von einer Gegenreaktion die Rede. Am Montag waren die Ölpreise noch stark gefallen, nachdem die Hoffnung auf Fortschritte bei der Rettung des Atomabkommens mit dem Iran die Spekulation auf stärkere Ölexporte des Opec-Landes schürte.

Am heutigen Dienstag beginnen die Gesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran. Das Opec-Mitglied blickte hoffnungsvoll auf den Neustart. Teheran sei sicher, dass der Beginn der Verhandlungen zur Rettung des Abkommens "der richtige Weg in die richtige Richtung" sei, sagte ein iranischer Regierungssprecher am Dienstag.

In Wien treffen sich Spitzendiplomaten der fünf verbliebenen Partner der Vereinbarung mit der Islamischen Republik. Zwar sitzen die USA nicht direkt mit am Tisch, allerdings werden sie nach bisherigen Plänen unmittelbar über den Verlauf der Gespräche informiert. Es geht zunächst darum, für die nächsten Wochen einen Fahrplan für Arbeitsgespräche festzulegen./jkr/jsl/fba

(AWP)