Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihren jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,05 US-Dollar. Das waren 86 Cent mehr als am Vortag. Der Brentpreis erreichte so den höchsten Stand seit Anfang Juli. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,09 Dollar auf 73,32 Dollar.