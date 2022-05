Ölpreise legen etwas zu

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten stützte auch die Ölpreise. Der Handel bewegte sich in aber in einer engen Bandbreite. Schliesslich ist in vielen Ländern Europas Feiertag, was zu niedrigeren Handelsumsätzen führt.

Die Ölpreise bewegen sich seit einiger Zeit auf hohem Niveau zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen. Angetrieben werden sie von einem deutlich verminderten Angebot aus Russland infolge scharfer westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs. Belastung geht von der strengen Corona-Politik Chinas aus, die die Wirtschaft des Landes und den Welthandel bremst./jsl/mis

(AWP)