Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Bis zuletzt konnten sie die deutlichen Verluste aus dem frühen Handel wettmachen und drehten in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete 64,61 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 61,27 Dollar. Am Morgen hatten die Ölpreise noch um jeweils mehr als einen Dollar nachgegeben.