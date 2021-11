Ölpreise legen moderat zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel moderat gestiegen. Nach wie vor beschäftigt die Marktteilnehmer die Frage, ob sich die USA gegen das aktuell hohe Preisniveau stemmen werden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,86 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 81,48 Dollar.