Ölpreise legen weiter zu

Am Morgen hatten sich die Ölpreise noch kaum verändert gezeigt. Im Handelsverlauf sei aber die Entwicklung der Ölreserven in den USA zunehmend in den Fokus der Anleger gerückt, hiess es von Marktbeobachtern. Am Markt wird mit einem Rückgang der amerikanischen Lagerbestände gerechnet, was die Ölpreise in der Regel stützt.

Die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven werden am Mittwoch veröffentlicht. Bereits am Abend werden Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) erwartet, die für Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Ausserdem sorge die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China für Zuversicht am Ölmarkt, hiess es weiter. In Peking gingen die Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt in den zweiten und letzten Tag. US-Handelsminister Wilbur Ross zeigte sich zuletzt optimistisch. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sah er eine "sehr gute Chance" für ein Handelsabkommen zwischen den USA und China./jkr/jsl/fba

(AWP)