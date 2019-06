Ölpreise legen weiter zu

Am Vortag hatten Meldungen über einen mutmasslichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman und damit nahe der ölreichen Region am Persischen Golf einen Preissprung am Ölmarkt ausgelöst.

US-Aussenminister Mike Pompeo beschuldigte am Donnerstag den Iran, hinter den jüngsten Attacken auf Tankschiffe zu stecken. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen". In den vergangenen Monaten haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zugenommen. Das US-Militär verlegte zuletzt unter anderem einen Flugzeugträgerverband in die Region, was Sorgen vor einem militärischen Konflikt aufkommen liess./jkr/stk

(AWP)