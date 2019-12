Die Umsätze seien dünn, sagten Händler. Stützend wirke die Zuversicht, das das Ölangebot sinke. Am Freitag steht die Veröffentlichung der offiziellen Lagerbestandsveränderungen durch die US-Regierung an. Dem privaten Institut API zufolge sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken./he

(AWP)