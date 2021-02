Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Dienstag fortgesetzt. Allerdings konnten sie nicht mehr so stark zulegen wie an den beiden vorangegangenen Handelstagen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,50 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 60,19 Dollar.