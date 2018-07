Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Sie gaben am Nachmittag aber einen Teil der deutlichen Gewinne aus dem Mittagshandel wieder ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 73,85 US-Dollar. Das waren 78 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur September-Lieferung stieg um 47 Cent auf 68,73 Dollar.