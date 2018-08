Ölpreise legen zu

Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit einer allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Zuvor waren die Kursturbulenzen in der Türkei teilweise auf die internationalen Märkte übergeschwappt und hatten den Wert zahlreicher Währungen aus Schwellenländern geschwächt.

Auch am Ölmarkt war es am Montag kurzzeitig zu einem Einbruch gekommen. Der Preisrückgang konnte aber schnell aufgeholt werden.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA richten. Am Abend stehen Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) auf dem Programm. Am Mittwoch werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet./jkr/bgf/fba

(AWP)