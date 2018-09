Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Meldungen über einem Rückgang der Ölreserven in den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 79,36 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 61 Cent auf 69,86 Dollar.