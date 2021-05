Ölpreise legen zu

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Corona-Krise. In grossen Wirtschaftsräumen wie den USA oder Europa zeigt sich zunehmend eine Entspannung der Lage. Das verstärkt die Spekulation auf eine nachhaltige konjunkturelle Erholung mit steigendem Energieverbrauch.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank sprach von einem "volatilen Seitwärtstrend" am Ölmarkt. Seiner Einschätzung nach scheint die Situation am Ölmarkt "aktuell recht stabil".

Die Corona-Situation bleibt aber in zahlreichen Ländern angespannt. In erster Linie bremst die Lage im wichtigen Energieverbrauchsland Indien die Preisentwicklung am Ölmarkt./jkr/he

(AWP)