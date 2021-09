Ölpreise legen zu - Förderung in Golfregion bleibt niedrig

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Beobachter verwiesen auf die immer noch grösstenteils ausgesetzte Förderung am Golf von Mexiko. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,39 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 84 Cent auf 69,19 Dollar.