Ölpreise legen zu - Politik der Opec+ stützt Preise

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gestiegen. Der Preis für Nordseeöl stieg erstmals seit März wieder über die Marke von 70 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Zuletzt wurde ein Barrel der Nordseesorte Brent mit 70,29 US-Dollar gehandelt. Das waren 97 Cent mehr als am Vortag. In der Spitze war er bis 71,4 Dollar gestiegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 67,81 Dollar.