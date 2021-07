Ölpreise legen zu - US-Rohöllagerbestände gefallen

Ein überraschend deutlicher Rückgang der Rohöl-Lagerbestände in den USA hat am Donnerstag zur Stabilisierung der jüngst unter Druck geratenen Ölpreise beigetragen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 73,84 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 72,57 Dollar.