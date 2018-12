Ölpreise leicht gestiegen

Die Rohölbestände in den USA waren in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Sie gingen laut Energieministerium um 0,1 Millionen auf 441,4 Millionen Barrel zurück. Analysten hatten einen Rückgang um 3,40 Millionen Barrel erwartet.

Zuletzt hatte es bei den Notierungen am Ölmarkt, ähnlich wie an den Aktienbörsen, starke Kursbewegungen und eine Berg- und Talfahrt über die Weihnachtsfeiertage gegeben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Preise unter anderem durch die politische Unsicherheit in den USA im Zuge des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in Washington bewegt. Ausserdem spielt die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China eine wichtige Rolle am Ölmarkt./jsl/he

(AWP)