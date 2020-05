Ölpreise setzen Erholung fort

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. Händler nannten unter anderem die allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkten als Grund. Zuletzt stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 35,61 Dollar. Das waren 96 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,18 Dollar auf 33,14 Dollar zu.